Подозрительный предмет обнаружен в помещении банка на улице Маршала Бирюзова в Москве, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах города.

«Днем в понедельник в отделении банка на улице Маршала Бирюзова, дом 14, обнаружен подозрительный предмет. Для его проверки на место следуют сотрудники экстренных служб», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники и посетители банка эвакуированы.