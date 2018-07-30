В отделении банка на улице Маршала Бирюзова обнаружен подозрительный предмет.
Подозрительный предмет обнаружен в помещении банка на улице Маршала Бирюзова в Москве, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах города.
«Днем в понедельник в отделении банка на улице Маршала Бирюзова, дом 14, обнаружен подозрительный предмет. Для его проверки на место следуют сотрудники экстренных служб», — сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники и посетители банка эвакуированы.
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