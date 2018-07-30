Во II квартале 2018 года сумма выданных населению займов «до зарплаты» выросла почти на четверть, а в ряде регионов прирост достигал 80—85%. При этом долги россиян перед микрофинансовыми организациями растут примерно в три раза быстрее, чем перед банками, пишет «Реальное время».



В апреле — июне 2018 года россияне оформили «займов до зарплаты» на 26,3 млрд рублей — на 23,8% больше, чем во II квартале прошлого года (21,2 млрд). Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй, проанализировав данные от 3 тыс. микрофинансовых институтов.



Суммы выданных микрозаймов продолжают стабильно расти, но медленнее, чем в банковском необеспеченном кредитовании, отмечал генеральный директор НБКИ Александр Викулин. Между тем долги россиян перед МФО растут в три раза быстрее, чем перед банками, выяснило «Реальное время».



Данных о совокупном портфеле займов МФО населению на II квартал НБКИ пока не публиковало, но 1 апреля он составлял 181,2 млрд рублей (из которых 87,4 млрд — займы «до зарплаты»). Общий объем банковских кредитов физическим лицам на ту же дату превышал 12,17 трлн рублей. За январь — март портфель займов МФО населению увеличился на 10%, за октябрь — декабрь 2017 года — на 12,6%. Портфель банковских кредитов населению за те же периоды вырос меньше: на 3,3% и на 4,4% соответственно.

Главное, что позволяет МФО опережать банки, — это более высокий аппетит к риску, говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. Потенциальная клиентская база у МФО больше, чем у банков, так как банки гораздо чаще отказывают клиентам в кредите. «Сейчас есть МФО, связанные с банками, и многие из них растут быстрее, чем их головные компании. Банки зачастую сами перенаправляют туда клиентов», — отмечает он. Еще одна причина в том, что в абсолютном выражении кредитный портфель микрофинансовых компаний на порядок меньше банковского портфеля, при таких маленьких объемах процентное изменение обычно бывает большим.



Эксперт комитета Госдумы по финансовым рынкам Ян Арт называет еще две причины. Во-первых, МФО в последнее время снижают ставки и кредит становится дешевле, хотя все равно «остается чудовищным». Во-вторых, банки неохотно выдают беззалоговые кредиты, тем самым отталкивая часть людей в микрофинансовые организации. Таким образом, говорит Арт, происходит определенная маргинализация: «Я думаю, что это так себе процесс. Скорее всего, значительная доля этих кредитов — это будущие проблемные кредиты. Но наши люди с маниакальным упорством продолжают потреблять кредитные продукты без особого разбора, без оглядки на цену — лишь бы условия были попроще».