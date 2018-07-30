Британская компания TransferGo сообщила, что стала «первым в мире» сервисом денежных переводов, который предложил своим пользователям возможность покупки и продажи биткоина, bitcoin cash, ethereum, XRP и litecoin. Новая опция доступна через мобильные приложения TransferGo, в то время как процедуры KYC/AML сохранились такими же, как и для сервиса денежных переводов.

По словам основателя и CEO TransferGo Даумантаса Двилинкаса, криптовалютная торговая площадка была запущена в ответ на спрос со стороны наших пользователей. За первые часы работы число новых регистраций превысило 4000. При этом на рынке присутствует сильный спрос на простое и надежное решение для инвестиций и трейдинга, сообщает ForkLog .