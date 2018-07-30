Сбербанк совместно с партнерами — ООО «Шиптор» и ООО «Зест – Экспресс» — запустил новый сервис «Моя доставка» для малого бизнеса, который предусматривает комплексное логистическое обслуживание бизнеса.

Сервис обеспечивает доставку товаров и посылок по всей стране, хранение, комплектацию и обработку заказов; отправку товаров и посылок логистическими компаниями по льготным ценам только для клиентов сервиса «Моя доставка»; бесплатную техподдержку для интеграции сайта или интернет-магазина клиента с сервисом доставки; личный кабинет и калькулятор для управления посылками и заказами, говорится в сообщении Сбербанка.

В настоящее время сервис доступен клиентам из Москвы, Казани, Воронежской и Новосибирской областей на сайте Сбербанка. Для предпринимателей Московской области сервис доступен в другом разделе сайта банка. При этом доставка посылок и заказов осуществляется в любые города РФ. География подключения регионов будет расширяться.