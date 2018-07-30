РусНарБанк запустил цифровую платформу «Норма», которая предоставляет клиентам и агентам дистанционный сервис по получению банковской гарантии в рамках 44-ФЗ, 185-ФЗ, 223-ФЗ, 115-ФЗ в режиме экспресс. Для этого достаточно ввести номер тендера и ИНН компании.

Также на платформе есть онлайн калькулятор, который позволяет рассчитать стоимость гарантии до подачи заявки, говорится в сообщении кредитной организации.

В дальнейшем для юридических лиц будет расширяться продуктовое предложение. В августе 2018 года пользователям станут доступны кредитные продукты (кредит на исполнение контракта, тендерный займ и тд). В сентябре 2018 года появится возможность открывать счета юридическим лицам в режиме онлайн. А также до конца года все продукты и услуги для юридических лиц будут предлагаться в режиме 24*7 по всей России.