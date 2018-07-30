Банкиры отмечают существенное увеличение объемов кредитования на турпоездки в мае—июле. Именно на эти месяцы приходятся пиковые продажи туров летом. Большая часть туристов предпочитают отдыхать в рассрочку, не переплачивая проценты, пишет «Коммерсант».

В Хоум Кредит Банке число заявок выросло на 26,2%, объем выданных кредитов увеличился почти на 30%, количество — на 19,1%. Большую часть туров клиенты оформили в рассрочку (почти 70%). Отмечают увеличение спроса на туры в кредит в ОТП Банке: рост объема составил 60%, в рассрочку предоставлено 28% кредитов. Средний чек по таким кредитам составил 75–80 тыс. рублей. Видят увеличение заинтересованности покупателей в подобных кредитных программах и в Альфа-Банке, сообщил директор по партнерам розничного блока Даниил Поколодный, однако цифр не раскрыл.

По мнению банкиров, тенденция связана с изменением экономической ситуации. «Инфляция находится на историческом минимуме, а реальные доходы населения выросли», — говорит аналитик Хоум Кредит Банка Станислав Дужинский. Он обращает внимание, что подавляющее большинство туров россияне приобрели в рассрочку без переплаты, и «число таких рассрочек растет».

В то же время зампред правления ОТП Банка Александр Васильев говорит, что люди обращаются в банк при недостатке средств для приобретения, например, все время дорожающих из-за роста стоимости иностранной валюты авиабилетов. «Активная кооперация с туристическими операторами и агентствами позволяет совместно адаптироваться к изменяющимся условиям рынка в максимально сжатые сроки», — добавляет Поколодный.

Сами турагенты связывают увеличение кредитования с ростом популярности дистанционного получения беспроцентной рассрочки на тур любого оператора.

По словам гендиректора сервиса Level.Travel Дмитрия Малютина, раньше рассрочка на туры была доступна в офисах турагентств и, соответственно, распространялась только на предложения отдельных туроператоров. «С развитием дистанционных сервисов бронирования туров начало появляться все больше вариантов получения рассрочки на покупку в онлайне», — поясняет он.

Вместе с тем эксперты отмечают, что сегмент туроператоров исторически имеет низкую финансовую устойчивость и заемщикам стоит помнить, что риски при этом полностью ложатся на них. Тем более что, туроператоры очень сильно зависят от множества внешних факторов и слабо подстрахованы финансово. Таким образом даже при крахе туроператора платить за путевку придется.