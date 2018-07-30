Республиканский фонд поддержки (РФП) на 30 июля 2018 года выплатил вкладчикам, пострадавшим в результате банкротства Татфондбанка и ИнтехБанка, 325 млн рублей.

Фонд полностью удовлетворил требования 25% кредиторов третьей очереди реестра Татфондбанка и 37% кредиторов, состоящих в третьей очереди реестра ИнтехБанка, сообщает TatCenter , ссылаясь на пресс-службу фонда.

Рассчитывать на поддержку в рамках очередного этапа выплат физическим лицам, состоящим в первой очереди реестров требований кредиторов указанных банков могут кредиторы с суммой требования до 300 тыс. рублей.