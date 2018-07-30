Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило Сити Инвест Банку на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

«Ключевое позитивное влияние на уровень рейтинга оказывают высокие показатели достаточности капитала и его устойчивость к реализации кредитных. Поддержку рейтингу оказывает приемлемая сбалансированность активов и пассивов на кратко- и долгосрочном горизонтах» , — отмечает агентство.

Основное негативное влияние на рейтинг оказывают слабые конкурентные позиции на российском банковском в сочетании с высокой концентрацией операций в домашнем регионе. Агентство отмечает убыточность деятельности банка, что обусловлено существенными объемами сформированных резервов.

Качество кредитного портфеля оценивается агентством как умеренно низкое при высокой концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска. Агентство также отмечает повышенную чувствительность банка к операционным и регулятивным рискам, связанным с диспропорциями между оборотами по расчетным счетам клиентов и масштабом бизнеса банка.

Стратегическое обеспечение банка, по мнению агентства, является недостаточно проработанным, что в сочетании с отдельными недостатками в системе управления основными банковскими рисками оказывает давление на уровень рейтинга.