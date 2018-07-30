Теперь на странице завершения платежа любого QIWI Терминала и в чеке печатается уникальный QR-код с данными платежа, с помощью которого плательщик может узнать текущий статус обработки транзакции. Для этого достаточно отсканировать QR-код с помощью мобильного телефона или отправить четкое фото QR-кода на адрес qr@qiwi.com. Информация о статусе обработки платежа в режиме реального появится по ссылке (при сканировании) либо придет в ответном письмо (при отправке).

Услуга предоставляется бесплатно и распространяется на всю сеть QIWI Терминалов по всей России при совершении платежей в адрес операторов сотовой связи и пополнении QIWI Кошелька. Другие возможности проверки статуса при обращении в колл-центр QIWI или через форму на сайте qiwi.com остаются по-прежнему доступны пользователям.

«Проверка платежа с помощью QR-кода – самый простой и легкий способ получить всю необходимую информацию. Теперь для этого достаточно отсканировать QR-код или отправить фото по e-mail, чтобы получить статус в режиме реального времени, при этом нет необходимости звонить в колл-центр и ждать ответа оператора», - сказала Мария Леонова, менеджер по развитию продуктов QIWI.

Узнать адрес ближайшего QIWI Терминала можно на qiwi.com или веб-сайте системы 2ГИС.

О QIWI

QIWI – ведущий провайдер платёжных и финансовых сервисов нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по мобильным, онлайн- и офлайн-каналам. Наша сеть включает свыше 20,3 млн виртуальных кошельков и более чем 149 000 терминалов и точек приема платежей. Сервисы QIWI позволяют торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме на сумму свыше 79 млрд руб., объединяя более чем 47 млн клиентов, которые пользуются услугами сети не реже одного раза в месяц. Клиенты QIWI могут использовать наличные, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчетов для оплаты товаров и услуг или осуществления денежных переводов, пользуясь онлайн- и офлайн платежными инструментами.

Источник: КИВИ Банк (АО)