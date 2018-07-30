В терминалы QIWI внедрены QR-коды для проверки статусов платежей. Информация о статусе платежа доступна пользователям в режиме онлайн, не отходя от терминала, сообщает пресс-служба компании.

«Теперь на странице завершения платежа любого QIWI-терминала и в чеке печатается уникальный QR-код с данными платежа, с помощью которого плательщик может узнать текущий статус обработки трансакции. Для этого достаточно отсканировать QR-код с помощью мобильного телефона или отправить четкое фото QR-кода на адрес qr@qiwi.com . Информация о статусе обработки платежа в режиме реального времени появится по ссылке (при сканировании) либо придет в ответном письме (при отправке)», — говорится в сообщении.

Услуга предоставляется бесплатно и распространяется на всю сеть терминалов QIWI по всей России при совершении платежей в адрес операторов сотовой связи и пополнении «QIWI Кошелька», уточняют в компании.

Другие возможности проверки статуса при обращении в кол-центр QIWI или через форму на сайте остаются по-прежнему доступны пользователям.