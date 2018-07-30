Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий власти информировать граждан о потере инвестиционного дохода при досрочной (чаще, чем раз в пять лет) смене негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Документ, принятый Госдумой 19 июля и одобренный Советом Федерации 24 июля, опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно закону, гражданин сможет подать заявление о переводе своих пенсионных накоплений в новый НПФ, или о переходе из НПФ в Пенсионный фонд России (ПФР) или обратно (в том числе досрочно) двумя способами — через портал госуслуг либо лично (или через представителя по доверенности) в территориальном органе ПФР. При подаче через портал госуслуг заявление также направляется в ПФР, который в течение одного рабочего дня отправляет копию заявления в фонд, куда гражданин хочет перейти, и в фонд, с которым у гражданина действует договор обязательного пенсионного страхования.

До того, как заявление будет передано в новый НПФ, застрахованный должен быть уведомлен о последствиях такого перехода — в том числе о сумме потерь инвестдохода по пенсионным накоплениям, если переход досрочный.

Как пояснял ранее замминистра финансов Алексей Моисеев, гражданин сможет увидеть сумму своих пенсионных накоплений и сумму накопленного инвестдохода, который он потеряет при досрочном переходе, на портале госуслуг перед тем, как отправить заявление о переходе. Это обеспечит сознательный переход, считает он. Сейчас для перевода пенсионных накоплений гражданину достаточно подать заявление новому страховщику.