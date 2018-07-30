Президент России Владимир Путин подписал закон о взаимодействии аудиторов банков с ЦБ РФ, который предоставляет Банку России право проводить проверки кредитных и некредитных финансовых организаций без их предварительного уведомления, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Принятые ранее в июле Госдумой и одобренные Советом Федерации поправки в законодательство позволяют сотрудникам Банка России с разрешения председателя ЦБ или его заместителя проводить контрольные мероприятия, в частности, при наличии обоснованных предположений о том, что деятельность таких организаций наносит ущерб их кредиторам, вкладчикам, клиентам или создает угрозу их законным интересам.

Проверка может проводиться как дистанционно, так и непосредственно с заходом в помещение организации. В этом случае должны присутствовать два свидетеля либо применяться видеозапись или фото- и киносъемка.

Этот механизм разработан в связи с проблемой забалансовых вкладов, которые не учитываются в системе бухучета кредитной организации, пояснял ранее директор юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов.

Новый механизм должен позволить противодействовать такого рода правонарушениям со стороны должностных лиц банка, регулятору — принимать соответствующие надзорные меры, а при необходимости ЦБ может направить информацию в правоохранительные органы. Так, в случае обоснованного предположения о наличии в действиях должностных лиц кредитной организации признаков фальсификации финансовых документов ЦБ должен в течение десяти рабочих дней со дня выявления правонарушения направить заявления и материалы в следственные органы.