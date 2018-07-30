Президент России Владимир Путин подписал закон о взаимодействии аудиторов банков с Банком России, также обеспечивающий возможность передачи контрактов по гособоронзаказу в Промсвязьбанк и другие банки, которые остались уполномоченными в этой сфере. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предлагаемые изменения реализуют принятое руководством страны решение, связанное с минимизацией влияния санкций и созданием опорного банка для обслуживания гособоронзаказа, пояснял ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. По его словам, они обеспечивают возможность передачи контрактов, которые находятся на обслуживании в уполномоченных банках по гособоронзаказу, в Промсвязьбанк, а также в иные банки, которые остались уполномоченными, напоминает РИА Новости.

Законом вводится полномочие правительства по определению банка, который должен обслуживать конкретный контракт, осуществлять банковское сопровождение по данной сделке, пояснял замглавы Минфина. Вместе тем, по его словам, головному исполнителю предоставляется возможность самому выбрать уполномоченный банк в случае, если Кабмин не определил, в каком банке он должен обслуживаться.

Одновременно прописываются порядок принятия решений и их последствия в связи с исключением банка из числа уполномоченных. В частности, предусматривается, что все контракты, находящиеся на исполнении в банке, который подлежит исключению из уполномоченных, должны будут переводиться в другой банк в течение 60 дней после принятия такого решения.

При этом прописываются права и обязанности как передающего, так и принимающего банка при передаче контрактов и кредитов, выданных оборонным предприятиям. Во-первых, предусматривается возможность списания безнадежной задолженности в целях облегчения долгового бремени оборонных предприятий с высоким уровнем долга, во-вторых, возможность передачи капитала от банка, который обслуживал раньше этот кредит, в банк, который будет обслуживать этот кредит.



Президентом и правительством в качестве головного банка по гособоронзаказу определен Промсвязьбанк, однако обслуживать гособоронзаказ смогут и другие уполномоченные банки.