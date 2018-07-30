Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наделении налоговых органов полномочиями по истребованию у аудиторов документов и информации, полученных ими от налогоплательщиков, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

Закон предоставляет право должностному лицу налогового органа истребовать у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов документы и информацию, полученные ими от аудируемых лиц при проведении аудита и оказании сопутствующих ему услуг, на основании решения руководителя ФНС России или его заместителя.

Документы могут быть истребованы налоговиками в случае, если они не были представлены налогоплательщиком налоговым органам в установленном порядке при проведении в отношении этого лица выездной налоговой проверки.

Документы и информация также могут быть истребованы налоговиками в случае поступления в отношении аудируемого лица запроса уполномоченного органа иностранного государства в предусмотренных международными договорами РФ случаях. При этом аудиторская организация или индивидуальный аудитор, получив такое требование от налоговых органов, будут вправе уведомить об этом лицо, в отношении которого поступил данный запрос.

В целях налогового контроля закон допускает сбор, хранение и использование информации о налогоплательщике, полученной от аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.



Как ранее в июле пояснял РИА Новости член комитета по бюджету и налогам Владислав Резник, данная законодательная инициатива разработана и принята в целях реализации рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития по итогам первой фазы обзора законодательства РФ в рамках Глобального форума по транспарентности и обмену информацией для целей налогообложения.