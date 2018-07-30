Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о проведении административных расследований в случае выявления правонарушений при возврате просроченной задолженности коллекторами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как напоминает РИА Новости, действующее законодательство позволяет привлечь к административной ответственности так называемых «серых» коллекторов — лиц, осуществляющих профессиональную деятельность по возврату просроченной задолженности, но не включенных в соответствующий государственный реестр. При этом основной проблемой для привлечения виновных к административной ответственности является сбор доказательств.

Закон предусматривает возможность проведения административного расследования до направления дела в суд, если выявлены нарушения прав и законных интересов физлиц при возврате долгов. Это позволит более тщательно расследовать административные правонарушения и выявлять все обстоятельства, имеющие значение для правильного и полного рассмотрения дел в суде, поясняло ранее правительство РФ.



Помимо этого, такие законодательные изменения должны позволить снизить количество отмененных или прекращенных дел по административным правонарушениям и создать дополнительные условия для обеспечения принципа неотвратимости административного наказания за такие правонарушения.