Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит не штрафовать российских экспортеров, попавших под санкции иностранных государств, за невозврат валютной выручки в РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как напоминает РИА Новости, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев ранее пояснял, что это будет касаться компаний-экспортеров, которые попали под санкции и у которых счета заморожены. При этом, по его словам, освобождаться от ответственности будут не любые лица, а лишь те, что включены в перечень, утверждаемый ФНС по согласованию с Минфином.



Закон также признает экспортера исполнившим обязательства по возврату выручки в случае, если он застрахован в ЭКСАР (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, дочерняя структура Внешэкономбанка) на сумму не меньше объема будущих поступлений по экспортному контракту.