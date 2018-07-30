Президент России Владимир Путин подписал закон о взаимодействии аудиторов банков с ЦБ РФ, допускающий предоставление регулятором кредитов без обеспечения Агентству по страхованию вкладов на любые цели. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.

Документ делает открытым перечень целей, на которые ЦБ вправе по решению совета директоров предоставлять АСВ кредиты без обеспечения на срок до пяти лет.

В настоящее время подобные кредиты выдаются для обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов, финансирования выплат по вкладам, осуществления мероприятий для предупреждения банкротства банков или урегулирования их обязательств.



Закон уточняет, что такие кредиты могут предоставляться и в «иных целях», тем самым делая перечень целей открытым.