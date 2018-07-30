Согласно данным опроса, проведенным Wells Fargo и Gallup, всего 2% инвесторов из США в настоящее время владеют биткоином. При этом 26% опрошенных заявили, что обращают внимание на криптовалюту. Однако только 0,5% собираются покупать ее в ближайшем будущем.

Согласно опросу, один из факторов, который удерживает инвесторов от вложения денег в биткоин, заключается в высокой степени риска этого вида инвестиций, сообщает Ttrcoin . Так, 75% опрошенных заявили, что считают биткоин чрезвычайно рисковым, а 23% - относительно рисковым. Всего 2% опрошенных считают биткоин не слишком рисковой инвестицией, а число тех, кто вообще не видит в нем никаких рисков, оказалось незначительным.

Также наибольшей популярностью биткоин пользуется у мужчин в возрасте от 18 до 49 лет. 3% мужчин сообщили о том, что владеют криптовалютой, и всего 1% женщин. Около 1% участников старше 50 лет заявили о наличии у них биткоина против 3% в возрастной группе от 18 до 49 лет.

Держателей биткоина также оказалось больше в категории инвесторов, зарабатывающих от 90 тыс. долларов - 3% против 1% из категории с меньшим доходом.