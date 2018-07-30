Согласно опросу исследовательского центра портала Career.ru, в ходе которого было опрошено 812 человек в возрасте до 23 лет в период с 12 по 20 июня, почти 50% опрошенных молодых специалистов считают возможным за срок от одного года до пяти лет достигнуть руководящего поста в корпорации.

По данным опроса, 28% молодых специалистов считают, что на это уйдет от трех до пяти лет, 4% - более 10 лет, 21% затруднились ответить, а 2% считают, что для того, чтобы достичь самой высокой позиции в компании, им потребуется не более года, сообщает ТАСС .

Также 20% опрошенных планируют сменить за всю жизнь от трех до пяти компаний, тогда как 8% - свыше 10. Наибольший процент (39%) опрошенных затруднились ответить, а 1% готовы работать всю жизнь в одной и той же организации.

В пятерку самых привлекательных областей входят IT и интернет, в этих областях предпочли бы работать 36,8%, СМИ и пиар (27,7%), искусство (26,1%), госорганизации (15,3%), гостиницы и рестораны (15%). Собственный бизнес хотели бы открыть 33% опрошенных.

Возможность профессионального развития как наиболее важный аспект при трудоустройстве выбрали 65%. Карьерный рост отметили 48%, комфортные условия труда - 36%. Прозрачность, открытость компании, оформление по ТК важно для 31%, гибкий рабочий график для 20%.