Объединенное кредитное бюро подвело итоги кредитной активности регионов во II квартале 2018 года на основе информации от 600 кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным ОКБ, в общей сложности во II квартале было выдано 9,43 млн новых кредитов на сумму более 2,03 трлн рублей. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 11%, при этом объемы кредитования увеличились на 50%. Во II квартале 2017 года было выдано 8,48 млн кредитов на 1,36 трлн рублей, напоминают в ОКБ.

По объемам кредитования традиционно лидируют Москва и Московская область, где заемщики взяли 999,27 тыс. кредитов на сумму более 369,5 млрд рублей. На втором месте по объемам выдачи Санкт-Петербург и Ленинградская область с показателем 413,82 тыс. кредитов на 124,54 млрд рублей, а замыкает тройку Свердловская область — 295,22 тыс. кредитов на 63,26 млрд рублей. Также в десятку наиболее активных регионов по объемам кредитования вошли Краснодарский край, Татарстан, Башкирия, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская, Ростовская и Новосибирская области.

Лидером по темпам роста объемов кредитования стал ХМАО, где они выросли по сравнению с прошлым годом на 60%, а количество новых кредитов — на 11%. Самые низкие темпы роста отмечены в Санкт-Петербурге, где объемы выросли на 40% в годовом отношении, а количество новых кредитов увеличилось на 8%.

По выдаче кредитов наличными в тройку лидеров вошли столичный регион (601,55 тыс. кредитов на 181,4 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (245,92 тыс. кредитов на 56,36 млрд рублей) и Краснодарский край (217,96 тыс. кредитов на 35,49 млрд рублей). По размеру средней суммы выданного кредита наличными, опять же, лидирует столичный регион (почти 302 тыс. рублей), также в тройку входят ХМАО (236 тыс. рублей) и Санкт-Петербург (229 тыс. рублей).

По темпам роста объемов лидером стала Москва, где объемы кредитования выросли на 63%, при этом количество новых кредитов увеличилось там на 27%. Также значительные темпы роста отмечены в ХМАО (57%) и Санкт-Петербурге (45%). Самые низкие темпы роста объемов кредитования отмечены в Краснодарском крае (30%). Татарстан возглавил список по темпам роста «среднего чека» — 57%.

В целом по РФ количество новых кредитов наличными выросло в апреле — июне 2018 года на 2%, при этом объем кредитования увеличился на 43%. Во II квартале 2018 года было выдано 6,27 млн кредитов наличными на 1,08 трлн рублей против 6,16 млн кредитов на 752,64 млрд рублей годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос на 41%: со 122 тыс. до 172 тыс. рублей.

По объемам ипотечного кредитования (учитываются ипотечные кредиты, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счета клиентов в соответствующем месяце) в тройке оказались Москва и Московская область (34,78 тыс. кредитов на 124,43 млрд рублей), Санкт-Петербург (16,97 тыс. кредитов на 43,89 млрд рублей) и Свердловская область (11,11 тыс. кредитов на 20,6 млрд рублей). Лидерами по размеру «среднего чека» стали Москва (3,58 млн рублей), Санкт-Петербург (2,59 млн) и ХМАО (2,29 млн).

Тройку лидеров по темпам роста объемов ипотечного кредитования возглавила Новосибирская область, где этот показатель вырос на 81%, а количество новых кредитов — на 63%. Высокие темпы роста объемов ипотеки отмечаются в Пермском крае (79%), а также в Краснодарском крае (68%). Самые низкие темпы роста наблюдаются в Санкт-Петербурге — 36%. Наиболее значительный рост среднего размера ипотечного кредита отмечен в Нижегородской области и Краснодарском крае — по 13%.

В целом по России количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков во II квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 48%, денежные объемы кредитования — на 60%. Во II квартале 2018 года было выдано 319,74 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 642,36 млрд рублей, в то время как год назад — 215,81 тыс. кредитов на 401,75 млрд рублей. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 8%: с 1,86 млн до 2,01 млн рублей.

Автокредиты наиболее активно выдавались в Москве и области (24,94 тыс. на 25,95 млрд рублей), Санкт-Петербурге (12,84 тыс. кредитов на 11,46 млрд рублей) и Краснодарском крае (5,07 тыс. кредитов на 4,47 млрд рублей). Самый высокий «средний чек» по автокредиту также отмечается в Москве (1 млн рублей), Санкт-Петербурге (893 тыс.) и Краснодарском крае (880 тыс. рублей).

Самые высокие темпы роста объемов автокредитования наблюдаются в Свердловской области (60% при росте количества новых автокредитов на 51%), Челябинской области (39%) и Башкирии (35%). Самые низкие темпы роста объемов автокредитования отмечены в Самарской области, где годовой прирост составил 20%. В Санкт-Петербурге зафиксирован самый значительный рост среднего размера нового автокредита — 14% за год.

В общем по стране количество новых автокредитов во II квартале 2018 года выросло на 23%, объемы выдачи увеличились на 31%. В апреле — июне текущего года было выдано 132,47 тыс. автокредитов на 105,95 млрд рублей, годом ранее — 107,84 тыс. кредитов на 80,83 млрд рублей. Средний размер нового автокредита вырос на 7%: с 750 тыс. до 800 тыс. рублей.

В тройку лидеров по объему одобренных лимитов на кредитные карты вошли столичный регион (336,5 тыс. карт с лимитом 37,36 млрд рублей), Петербург (137,49 тыс. карт с лимитом 12,66 млрд рублей) и Краснодарский край (103,83 тыс. карт на 7,43 млрд). Самые высокие лимиты по картам получали заемщики Москвы (111 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (92 тыс.) и Свердловской области (72 тыс.).

Самые высокие темпы роста одобренных карточных лимитов отмечены в Татарстане (109% при росте количества новых карт на 61%), Самарской области (91%) и Ростовской области (81%). Самые низкие темпы роста объемов карточных лимитов были в Санкт-Петербурге — 55%. В Ростовской области зафиксирован самый значительный рост среднего лимита по карте — 40% за год.



В целом по РФ количество новых карт во II квартале 2018 выросло на 36% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов — на 75%. За апрель — июнь было выдано 2,69 млн новых карт с общим лимитом 192,64 млрд рублей, годом ранее — 1,97 млн карт на 110,34 млрд. Средний лимит по карте увеличился за год на 28%: с 56 тыс. до 72 тыс. рублей.