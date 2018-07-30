Министерство юстиции России пока отказалось от идеи введения новых ограничений для должников, сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста, отвечая на запрос агентства о возможности ограничения должников в сдаче водительских экзаменов.

Там подтвердили, что ранее Минюстом разрабатывались проект изменений в закон о государственных и муниципальных услугах и проект постановления правительства о перечне госуслуг, в предоставлении которых отказывается лицам, имеющим задолженность по исполнительным документам о взыскании средств в бюджет, о возмещении ущерба от преступления или по алиментам.

Как сообщили ТАСС в Минюсте, «по проектам были высказаны замечания концептуального характера, исключающие возможность дальнейшей работы по указанным проектам, в том числе о достаточности предусмотренных действующим законодательством РФ исполнительных действий и мер принудительного исполнения для обеспечения исполнения судебных актов и актов других органов и должностных лиц».



Ранее сообщалось, что речь шла о возможности, например, отказа в регистрации автомобилей должников, в доступе к сдаче экзаменов на получение водительских прав. Рассматривался даже вопрос о возможности отложить регистрацию брака в ЗАГСе на несколько дней.