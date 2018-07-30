Децентрализованный маркетплейс Openbazaar объявил о релизе версии 2.2.2 программного обеспечения продукта, которая позволит осуществлять на платформе безкомиссионные торговые р2р-операции с более чем 1,5 тыс. криптовалютами, представленными на CoinMarketCap без каких-либо комиссий и необходимости проходить верификацию личности.

Первое обновление релиза включает возможность торговать монетами, повышая или снижая цену. Не ограничиваясь только рыночной ценой, пользователи могут сделать наценку на определенный процент, после чего новая цена станет автоматически видна покупателю. Аналогичным образом можно и снизить цену, сообщает ForkLog .

Второе обновление заключается в существенном увеличении числа торгуемых активов. Если до последнего времени OpenBazaar поддерживал около 60 монет, то теперь, после того как за основу были взяты данные CoinMarketCap, их количество превысило 1,5 тыс.

Также у пользователей есть возможность выбрать модерируемый платеж, что крайне рекомендуется. В этом случае в сделке присутствует третья сторона, которая сможет помочь при разрешении споров.