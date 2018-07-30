Биржа Huobi анонсировала запуск P2P-платформы в Индии для торговли криптовалютами в паре c рупией в письме для индийских трейдеров, где говорится, что новая площадка позволит торговать без комиссий и осуществлять обмен на биткоин, ethereum и tether.

В письме говорится, что «каждый зарегистрированный пользователь Huobi из Индии может зайти на https://otc.huobi.com, чтобы осуществлять сделки с рупиями».

Huobi еще не сделала официального заявления по этому поводу, но представитель компании подтвердил подлинность разосланного пользователям письма, сообщает ForkLog .