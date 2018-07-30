Крупнейшая японская криптовалютная биржа bitFlyer объявила о заморозке счетов пользователей, которых подозревают в манипуляции стоимостью цифровых денег, что соответствует требованиям Агентства по финансовым услугам (FSA) усилить системы безопасности.

Как напоминает РБК , в июне bitFlyer ввела временное ограничение на регистрацию новых пользователей и приостановила внесение депозитов и снятие средств на период, пока клиенты проходили процедуру KYC. Финансовый регулятор подозревал биржу в том, что она не соблюдает антиотмывочное законодательство. 23 июля несколько торговых площадок представили в FSA свой план по введению новых правил.