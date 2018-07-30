Это произойдет благодаря сотрудничеству биржи с компанией Libra Credit.
Биткоин-биржа Binance намерена предложить пользователям кредиты в фиате и криптовалютах. Обеспечение кредитов будет осуществляться в токенах BNB.
Новое предложение стало результатом инвестиционного соглашения, подписанного между децентрализованной платформой по оказанию финансовых услуг в области цифровых активов Libra Credit и Binance Labs, инвестиционным подразделением крупнейшей по объемам торгов криптовалютной биржи, сообщает ForkLog.
При этом компания создает распределенную экосистему кредитования, призванную обеспечить возможность получения кредитов «в любое время и в любом месте».
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