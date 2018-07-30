Китайский производитель майнинг-оборудования Bitmain может открыть промышленную майнинг-ферму в округе Милам, штат Техас, США. Местом для размещения оборудования для майнинга криптовалют пока выбрана территория электростанции Luminant’s Sandow, которая закрылась в январе текущего года. Сроки открытия майнинг-фермы пока не известны.

Также ожидается, что новый проект по добыче криптовалюты создаст от 300 до 500 новых рабочих мест и компенсирует 325 рабочих мест, потерянных вместе с ликвидацией электростанции и шахты, сообщает Coinlife .

Власти отказываются от комментариев о планах китайской компании, а на сайте по подбору персонала Indeed.com компания Bitmain Technologies уже разместила вакансию менеджера проекта для работы в Рокдейле.