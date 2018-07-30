Голосовой помощник Google Assistant стал доступен на русском языке. Новая версия приложения появилась в магазине Google Play.

К описанию приложены скриншоты, на которых видно, что общение ведется по-русски, обращает внимание ТАСС.

Google Assistant можно вызвать командой «О'кей Google» или удерживая кнопку главного экрана. С помощью голосового помощника можно звонить, отправлять сообщения, устанавливать напоминания, узнавать новости и прогноз погоды, создавать мероприятия в календаре, включать музыку.

Для работы Google Assistant необходимо приложение Google версии 7.11 или выше.



В октябре 2017 года интернет-компания «Яндекс» запустила голосового помощника с искусственным интеллектом — «Алису». Аналогичный сервис есть у Apple: персональный голосовой помощник Siri входит в состав операционных систем «яблочных» устройств и работает на смартфонах, планшетах, плеерах и «умных» часах.