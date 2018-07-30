Расследовавший дело бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Роман Нестеров удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Президентский указ о награждении опубликован на портале правовой информации, уточняет РБК .

«За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить… медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» Нестерова Романа Андреевича — старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета Российской Федерации», — сказано в документе.

Помимо Нестерова этой же награды удостоились 15 других представителей Следственного комитета, в том числе главный следователь по другому резонансному делу — в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко — Сергей Чернышов.

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года по обвинению в вымогательстве взятки в размере 2 млн долларов у главы «Роснефти» Игоря Сечина. 15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима.



Точка в деле полковника МВД Дмитрия Захарченко пока не поставлена. Ранее в июле Следственный комитет сообщил, что передал дело в суд . Захарченко обвиняют в получении взяток и воспрепятствовании производству предварительного расследования (прим. Банки.ру).