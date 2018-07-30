Группа компаний «Самолет» рассматривает первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, в ходе которого может привлечь до 250 млн долларов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«ГК «Самолет»… наняла JP Morgan Chase & Co и российский «ВТБ Капитал» для организации первичного публичного размещения в четвертом квартале. В ходе размещения акций в Москве компания может привлечь до 250 миллионов долларов», — сообщили источники.

Акционеры ГК «Cамолет» в понедельник одобрили возможное IPO, согласно данным на ленте раскрытия информации Мосбиржи. Генеральный директор и совладелец компании Игорь Евтушевский подтвердил агентству, что компания изучает возможности первичного размещения акций, а также другие варианты привлечения средств.

Как отмечает агентство, спешка с IPO может быть связана с принятием поправок в законодательство о долевом строительстве, направленных против нарушений в сфере долевого строительства жилья.

В июле в России вступили в силу поправки, ужесточающие правила долевого строительства. Застройщики жилья, привлекая деньги дольщиков, должны открыть расчетный счет в уполномоченном банке для каждого строящегося объекта. Банки контролируют целевое расходование средств с такого счета. Также девелоперы могут воспользоваться схемой с эскроу-счетами. В этом случае деньги граждан застройщик получит только после сдачи дома. С 1 июля 2019 года останется только схема с использованием эскроу-счетов.