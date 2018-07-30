Три негосударственных пенсионных фонда, входящих в финансовую группу (ФГ) «Будущее» Бориса Минца, подали иск в Арбитражный суд Москвы к «Промсвязькапиталу» Дмитрия Ананьева на 3,9 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные картотеки на сайте суда.

В числе истцов — НПФ «Будущее», «Образование», «Телеком-союз», управляющая компания ФГ «Будущее», «Конкорд управление активами» и НПФ «Социальное развитие», принадлежащий O1 Group Минца.

Санируемый Промсвязьбанк в январе подал иски к НФП «Будущее» Минца, а также к фондам «Сафмар» и «Доверие» семьи Гуцериевых и нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., владельцами которой являются экс-акционеры банка Дмитрий и Алексей Ананьевы. Банк оспаривает выход НПФ из капитала банка за день до начала санации.



В ЦБ назвали нецелесообразными сделки, совершенные накануне санации банка, в частности, внесение 13,3 млрд руб. от НПФ на депозит банка. По словам юристов Промсвязьбанка, действия фондов были «притворной сделкой» с целью обеспечить получение денег от продажи 10% самого банка за день до его санации.