Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по столичному району Хамовники задержали двух женщин в возрасте 28 и 35 лет по подозрению в покушении на хищение крупной суммы денег у клиентки банка путем обмана. Об этом накануне сообщили в полиции.

«В дежурную часть полиции поступило заявление от руководителя отделения одного из банков о том, что в организацию обратились две женщины. Одна из них предъявила паспорт на имя клиентки банка и нотариально заверенную доверенность на третье лицо для распоряжения и снятия со счета денежных средств в размере свыше 870 миллионов рублей. Незадолго до этого деньги были переведены той же гражданкой из одного офиса обслуживания в другой», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в Соймоновском проезде в Москве оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались две женщины, временно проживающие в Московском регионе.

«Как установили сотрудники полиции, злоумышленницы, предъявив поддельные документы, обратились в кредитное учреждение, чтобы завладеть денежными средствами с чужого счета. Довести задуманное до конца им помешали полицейские», — отметила Волк.



Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 Уголовного кодекса РФ. В отношении фигуранток судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.