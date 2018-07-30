Банк России за январь — июнь выявил 1 890 организаций, не имеющих лицензии ЦБ и осуществляющих нелегальное кредитование, рассказал директор департамента недобросовестных практик Центробанка Валерий Лях. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их количество выросло в два раза и уже превысило цифру всего 2017 года — тогда ЦБ выявил 1 300 «черных» кредиторов. Как отметил Лях, это связано с расширением деятельности самого регулятора в регионах.



«Перестройка организационной структуры деятельности Банка России по противодействию недобросовестным практикам, наращивание компетенций и более тесное взаимодействие с региональными органами власти, правоохранительными структурами и общественностью позволили эффективно вести работу по выявлению нелегальных участников финансового рынка», — отметил он.

Наиболее частое выявляемое нарушение — незаконное использование названий легальных форм финансовых институтов (например, МФО) в названии организаций без лицензии ЦБ. К примеру, говорит Лях, «черные» кредиторы используют в названиях слова «микрофинансовая компания», «микрокредитная компания», однако в реестре МФО ЦБ организации нет.

В январе — июне регулятор инициировал блокировку 1 104 сайтов, из которых 182 — сайты лжебанков. По 208 выявленным нелегальным форекс-дилерам регулятор направил материалы в правоохранительные органы, сказал Лях.

С начала 2018 года регулятор выявил 82 организации с признаками финансовой пирамиды. Из них больше половины (47) существовало в виде ООО, 16 было создано как интернет-проекты, 11 как потребительские кооперативы, пять — потребительскими обществами, два действовали как индивидуальные предприниматели и одна финансовая пирамида была в форме акционерного общества.

Кроме того, отметил Лях, заметной тенденцией последнего года стало привлечение средств граждан в финансовые пирамиды, основанные на псевдоинвестициях в криптоактивы. Он добавил, что, если в обычных финансовых пирамидах средняя сумма вложенных гражданами средств составляет 30—40 тыс. рублей, то в финансовые пирамиды на мнимых инвестициях в криптоактивы средняя сумма в 2,5 раза выше — около 100 тыс. рублей.