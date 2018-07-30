Банк России 30 июля выпускает в обращение новые памятные монеты из серебра: номиналом 3 рубля «100-летие Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова», номиналом 3 рубля и 25 рублей серии «200 лет со дня основания Экспедиции заготовления государственных бумаг» и номиналом 25 рублей «Творения Тинторетто (Якопо Робусти)» серии «Сокровищница мировой культуры».

Монеты номиналом 3 рубля имеют диаметр 39 мм, 25-рублевые — 60 мм, указано в сообщении Центробанка.

На трехрублевой серебряной монете к 100-летию Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова запечатлен момент вручения диплома выпускнику училища на фоне строя курсантов. Тираж монеты составляет 2 тыс. штук.

На серебряной монете номиналом 25 рублей «Творения Тинторетто (Якопо Робусти)» серии «Сокровищница мировой культуры» изображен фрагмент картины «Рождение Иоанна Крестителя» с выполненными в цвете центральными фигурами, а также автопортрет художника (в верхней части монеты). Монета вышла тиражом 1 тыс. штук.

На оборотной стороне трехрублевой серебряной монеты серии «200 лет со дня основания экспедиции заготовления государственных бумаг» изображена эмблема празднования 200-летия со дня основания экспедиции заготовления государственных бумаг на фоне логотипа 1900 года. Тираж монеты — 10 тыс. штук.



Оборотную сторону монеты этой же серии номиналом 25 рублей украшает рельефное изображение фасада исторического здания экспедиции, над ним размещена современная эмблема празднования 200-летия со дня основания экспедиции заготовления государственных бумаг на фоне ассигнации. Монета отчеканена тиражом 1 тыс. экземпляров.

