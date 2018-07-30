По оценкам Банка России, в III—IV кварталах 2018 года годовой темп прироста ВВП составит 1,5—2,0%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии по экономике Банка России.

В сообщении отмечается, что «экономика находится вблизи потенциала». В этих условиях расширение потребительского спроса будет способствовать постепенному росту инфляции до 3,5—4,0% к концу 2018 года.

«Рост потребительского спроса происходил на фоне стабильной ситуации на рынке труда. По предварительной оценке, рост реальной заработной платы в годовом сопоставлении в июне составил 7,2% (в мае — 7,6%). Такая динамика объясняется постепенным затуханием эффекта от повышения заработной платы отдельным категориям бюджетников и разовых выплат в компаниях частного сектора, произошедшего в начале года. Тем не менее темпы роста реальной заработной платы по-прежнему заметно превосходят показатели прошлых лет», — пояснил регулятор.