Рост оборота розничной торговли в июне 2018 года ускорился до 3% в годовом выражении. Дополнительный вклад в его увеличение (около 0,2 процентных пункта в годовом сопоставлении) внесло проведение Чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии по экономике Банка России.

При этом рост продаж продовольственных товаров в июне 2018 году ускорился сильнее, чем непродовольственных. По оценкам, наиболее заметное влияние Чемпионат мира окажет на оборот общественного питания и объем отдельных видов услуг (гостиницы и транспорт).