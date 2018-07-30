В июле 2018 года Cashbery Coin был представлен на площадке BTC Alpha. Благодаря этому каждый желающий может приобрести CBC за другие криптовалюты либо фиатные средства.

Чтобы приобрести токены и посмотреть актуальные курсы валют, достаточно зайти на сайт . Здесь отображается динамика изменения стоимости токенов в виде графиков, а также представлены возможности для торгов. Доступно сравнение стоимости CBC с показателями большинства популярных криптовалют. В дальнейшем CBC планирует выход на такие крупные площадки, как Binance, Coinspot и Polyx.

Скачать кошелек CBC можно на сайте проекта. Разработчики представили версии для MacOS, Linux и Windows. В ближайшее время будут доступны мультивалютные кошельки для Android и iOS, благодаря чему контролировать расходы и совершать взаиморасчеты станет еще проще.

Напомним, что в мае холдинг Кешбери анонсировал запуск собственной криптовалюты под брендом Cashbery Coin. Основной задачей монеты было заявлено решение главных проблем нынешнего рынка блокчейн: медленные и дорогие транзакции, безопасность и фактическое отсутствие децентрализации. 30 июня основатели Cashbery Coin успешно завершили Token Sale CBC. В рамках мероприятия было распределено 4,5 миллиона монет среди 75 000 держателей. В июле же будет проведена так называемая баунти-кампания, в ходе которой каждый желающий сможет получить CBC в обмен на помощь в продвижении продукта.