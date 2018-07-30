Для отмывания денег из России использовались австралийские банки, сообщил в эфире австралийского канала Australian Channel Seven основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер. По его информации, с иностранных счетов, предположительно связанных с отмыванием российских денег, на 11 счетов в австралийских банках были переведены в общей сложности 4,7 млн австралийских долларов (3,5 млн долларов США).



Речь идет, в частности, о таких крупных банках Австралии, как ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB, HSBC. Среди получателей средств были как частные лица, так и крупные компании, занимающиеся, в частности, экспортом овчины и производством алюминия, а также одна фирма, организующая поездки в РФ. Большинство из этих компаний прекратили существование, а остальные отрицают участие в нелегальных трансакциях.

По словам Браудера, эту информацию ему передал российский бизнесмен Александр Перепеличный, один из ключевых информаторов по делу о возможном отмывании денег в Европе российскими чиновниками. Бизнесмен погиб в Лондоне в 2012 году.

Браудер обратился в Федеральную полицию Австралии и австралийское ведомство, расследующее случаи отмывания денег, чтобы инициировать расследование.