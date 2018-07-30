Бывший владелец «Группы Джей Эф Си» (головная компания группы JFC — крупнейшего импортера фруктов в Россию) Владимир Кехман подал апелляционную жалобу на определение о признании долга перед БМ-Банком в размере 11,1 млрд рублей, говорится в материалах Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Должник обжаловал в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 18 июля. Тогда суд признал требование банка обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр Кехмана.

Суд 19 июля завершил процедуру реализации имущества должника, отметив, что Кехман не освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований, не заявленных в ходе процедуры банкротства.

В феврале суд отклонил заявление Сбербанка о привлечении к субсидиарной ответственности Кехмана.

В ходе анализа активов компании, ее конкурсный управляющий установил, что должником в период с 2012 по 2015 годы велась заведомо убыточная деятельность. Кехман, который в тот период являлся генеральным директором должника, намеренно осуществлял в период процедуры наблюдения заведомо убыточную деятельность с превышением пределов полномочий, своими действиями он причинил ущерб, вследствие чего полное погашение задолженности кредиторов ЗАО стало невозможным. Это в совокупности является самостоятельным основанием для привлечения ответчика к субсидиарной ответственности, говорится в заявлении банка. Совокупный финансовый результат таких операций — убыток в объеме около 4 млрд рублей.

Ранее суд продлил процедуру банкротства в отношении «Группы Джей Эф Си». Тем самым суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего о продлении процедуры.

Суд в сентябре 2015 года признал компанию Владимира Кехмана банкротом и открыл в отношении должника конкурсное производство. Временный управляющий Дмитрий Бубнов сообщил тогда в суде, что за время наблюдения в реестр требований кредиторов были включены требования на 18,2 млрд рублей. Процедура наблюдения была введена в отношении «Группы Джей Эф Си» в марте 2012 года по инициативе самой компании.

Арбитраж 2 августа 2016 года по заявлению Сбербанка признал Кехмана банкротом. В ходе рассмотрения заявления о банкротстве бизнесмена его представитель выступил с ходатайством о наличии судебного акта по спору о банкротстве должника и отсутствии у него обязательств перед Сбербанком. Представитель должника заявил, что Кехман уже был признан банкротом в 2012 году Высоким судом Лондона.