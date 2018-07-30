Бизнес высказался категорически против предложения Минтруда об ужесточении — вплоть до уголовной — ответственности работодателей за увольнение людей в предпенсионном возрасте. Работодателям нужно дать финансовые стимулы для сохранения возрастных сотрудников на рабочих местах, а не «давить» административными мерами, следует из проекта решения заседания комитета по рынку труда и социальному партнерству РСПП, с которым ознакомились «Ведомости».

Обязывать компании сохранять работников предпенсионного возраста, ужесточать надзор, расширять круг «запрещенных» к увольнению работников недопустимо, отмечается в проекте решения: «Такие меры становятся факторами их «позитивной» дискриминации».

Бизнесу нужны стимулы для сохранения рабочих мест за возрастными сотрудниками, следует из проекта решения. Например, льготные взносы за таких работников в ПФР, ФСС и ФОМС или субсидирование их занятости.



Также в проекте решения предлагается сократить размер и срок компенсационных выплат работнику после увольнения и упростить само увольнение. Одновременно РСПП предлагает усилить социальную защиту от безработицы, в частности, повысить минимальное пособие по безработице уоленным мужчинам от 60 лет и женщинам от 55. Если же во время «переходного периода» (2019—2034 гг.) их уволят и в течение года они при поддержке службы занятости не найдут новую работу, им нужно дать право выйти на пенсию досрочно, но получать пониженные выплаты. Работающим пенсионерам РСПП предлагает возобновить индексацию пенсий — с повышением пенсионного возраста их станет меньше.

Как сообщалось, Минтруд до конца года проработает вопрос об усилении ответственности для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста. Это позволит защитить их трудовые права, «не допустить увольнений и отказов в приеме на работу по мотивам, не связанным с профессиональными качествами», и добиться «искоренения стереотипов и предвзятого отношения» к гражданам предпенсионного возраста, говорится в проекте плана.

Работодатели и профсоюзы представят предложения по проекту плана к 22 августа, чтобы в рамках обсуждения законопроекта о повышении пенсионного возраста ряд позиций плана могли быть учтены.



Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения будут поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.