Банки.ру предлагает пользователям новый продукт под брендом «МТС Инвестиции» — открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ) «Система Капитал — Мобильный. Облигации».

Стратегия фонда — покупка облигаций федерального займа и надежных корпоративных облигаций. За последний год она продемонстрировала доходность на уровне 12,4% (данные на 25 июня 2018 года).

ОПИФ «Система Капитал — Мобильный. Облигации» управляет компания «Система Капитал», на розничном рынке компания работает под брендом «МТС Инвестиции». По итогам работы за 2017 год УК «Система Капитал» занимает седьмую позицию среди крупнейших управляющих компаний по объему коллективных инвестиций в России (данные портала Investfunds). Компания является дочерней структурой группы АФК «Система». 30% в уставном капитале управляющей компании принадлежат ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС»).

Как отметил генеральный директор УК «Система Капитал» Игорь Бусаров, на сегодня в России насчитывается всего лишь около 700 тыс. инвесторов, что составляет менее 1% от экономически активного населения. Одна из причин — недостаточная финансовая информированность, особенно в части инвестиционных продуктов. «Банки.ру давно вышел за формат финансового портала, который предлагает читателям актуальную и полную информацию. Сегодня это еще и полноценный маркетплейс, который позволяет инвестиционные продукты делать более массовыми и доступными для простых потребителей», — заявил он.

«Мы рады началу сотрудничества с компанией «Система Капитал», — комментирует руководитель проекта «Инвестиции» финансового супермаркета Банки.ру Петр Руденко. — ПИФы облигаций — визитная карточка компании. Мы уверены, что продукт будет интересен нашим пользователям как более доходная альтернатива вкладам».