Банковская гарантия на сумму 2,1 млрд рублей выдана банком «Возрождение» ООО «Больверк».

Международный морской терминал, рассчитанный на прием грузопассажирских и круизных судов, является одним из элементов повышения транспортной доступности и безопасности Калининградской области и имеет статус стратегически важного объекта для РФ. Проект является частью государственной программы РФ «Развитие транспортной системы России», ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры морского транспорта».

Строительная компания «Больверк» (г. Самара) образована в 2008 году для выполнения строительно-монтажных работ на территории западной части России. «Больверк» является одним из лидеров в области строительства и проектирования тонких шпунтовых стенок типа «больверк», а также, производства трубошпунта и научного сопровождения данного направления, гидротехнического и инфраструктурного строительства на территории России.