Банк «ФК Открытие» в рамках соглашения о сотрудничестве с АФК «Система» предоставил компании кредитные средства в размере 15 млрд рублей сроком до 2021 года. Об этом банк сообщил в понедельник.

Выделенные денежные средства позволили АФК «Система» провести рефинансирование и обеспечить погашение кредита, выданного ранее сторонним банком, поясняется в релизе.



«Проведенная сделка стала нашим первым реализованным проектом в рамках, мы надеемся, долгосрочных партнерских отношений с АФК «Система», — комментирует заместитель директора департамента по работе с клиентами корпоративно-инвестиционного блока банка «Открытие» Екатерина Чиркова. — Выделенные кредитные средства позволят нашему партнеру в более комфортном режиме планировать и осуществлять свою операционную деятельность. Мы готовы к дальнейшей реализации совместных проектов в сфере финансирования текущей и инвестиционной деятельности компании, а также работы на рынках капитала».