Исследование «Цифровая валюта центрального банка и денежно-кредитная политика», проведенное главным экономистом департамента управления фондами и банками Банка Канады (BoC) Мохаммад Давудалхоссейни, показало, что криптовалюта, выпущенная центробанком, потенциально принесет выгоду экономическому благосостоянию страны.

В рабочем документе BoC указано, что введение цифровой валюты центрального банка (CBDC) «может привести к увеличению потребления на 0,64% для Канады и на 1,6% для США по сравнению с их соответствующими экономиками, использующими только денежные средства», сообщает Anycoin .

Давудалхоссейни отметил, что ключевой вопрос для центробанков, рассматривающих возможность выпуска CBDC, — должна ли она сосуществовать с денежной формой. И если ответ положительный, то как в этой ситуации выдерживать оптимальную денежно-кредитную политику.

Согласно полученным данным, эксперт утверждает, что экономическое благосостояние страны может увеличиться при замене денежных средств на CBDC при условии, что реализация этого не будет чрезмерно дорогостоящей. При этом, внедрение CBDC может обеспечить центральным банкам более высокий уровень гибкости при корректировании текущей денежно-кредитной политики.