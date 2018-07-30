Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в России предварительно оценила последствия повышения НДС на внутренних линиях при полетах через Москву с действующих 10% до 20%. Авиакомпании опасаются, что обнуление НДС на региональные перевозки мимо Москвы может в итоге вылиться в общее подорожание билетов по всем направлениям на 8—10%, пишет «Коммерсант».



Возврат к увеличенной ставке обсуждается в контексте просьбы главы «Реновы» Виктора Вексельберга дополнительно снизить НДС для внутренних рейсов в обход столицы (75% всех рейсов в РФ выполняются через Москву), ФАС предлагает обнулить налог к концу 2020 года. К этому моменту истекает срок льготной (10%) ставки НДС, введенной в 2015 году для всех внутренних рейсов (нулевая ставка действует для полетов в Крым до 2019 года и в Калининград бессрочно). В июне правительство решило обнулить НДС для полетов на Дальний Восток. Общие потери бюджета от льгот оцениваются в 34 млрд рублей в год.

По данным АЭВТ, на фоне обнуления НДС для региональных рейсов для полетов через Москву рассматриваются все три возможных сценария: обнуление, сохранение льготной ставки в размере 10% и повышение ее до 20%. Последний вариант, по информации издания, уже предложил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов Дмитрию Медведеву.

В АЭВТ подсчитали, что новые льготы для региональных рейсов обойдутся бюджету в 17 млрд рублей, а увеличение НДС для полетов через Москву принесет 37 млрд рублей. Таким образом, налоговая нагрузка на авиакомпании вырастет на 20 млрд рублей, и перевозчикам придется поднять тарифы по всем направлениям не менее чем на 8—10%, что приведет к «прямо противоположному эффекту — развитие прямого авиасообщения между регионами замедлится», считает президент АЭВТ Владимир Тасун. Сохранение тарифов приведет к убыточности отрасли.

«Для развития здоровой коммерческой деятельности авиакомпаний целесообразным было бы сохранить ставку НДС в размере 10% для российских рейсов через Москву и обнулить для минующих МАУ», — убежден Тасун. В Минтрансе заявили, что «по-прежнему выступают за последовательное снижение НДС для внутренних рейсов, в том числе на маршрутах вне МАУ».

Ранее сообщалось, что из-за роста цен на топливо на 20% «Аэрофлот» повысит топливный сбор на всех внутренних рейсах. Повышение составит 200 рублей на полетный сегмент для экономкласса и «комфорта» и 400 рублей для бизнес-класса.