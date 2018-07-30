Арбитражный суд Воронежской области приостановил производство по заявлению Центрального банка (ЦБ) России о принудительной ликвидации банка «Воронеж», говорится в материалах суда.

Информация о причинах приостановления производства в картотеке арбитражных дел отсутствует. Кроме того, на рассмотрении в суде находится заявление ЦБ РФ о признании банка «Воронеж» несостоятельным (банкротом).

Судебное заседание по делу назначено на 29 августа.