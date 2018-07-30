Банк России с 28 июля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 62,9726 рубля, что выше предыдущего закрытия на 2,56 копейки. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,3442 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 47,39 копейки.

«При снижении цен на нефть по рублю стоит ожидать ослабления к доллару до отметки 63,25 рубля, к евро - до 73,62 рубля. При сохранении восходящего канала коррекции покупатели в рубле попытаются сегодня протестировать уровень 62,50 рубля за доллар США», - поясняет Владислав Антонов, аналитик Альпари.

На локальном рынке в фокусе нет значимых событий, рынок будет следовать за динамикой внешних площадок, считает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс». Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 62,50-63,00. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2280-2300 п.

Как комментирует Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital, можно ожидать, что пара доллар США/рубль продолжит снижение в рамках боковой тенденции, поддерживаемая спросом на ОФЗ и все еще довольно высокие цены на нефть. Что касается рынка акций, то он остается безидейным на фоне сохраняющейся ситуации неопределенности перспектив роста мировой экономики.

«На ближайшие дни в паре доллар/рубль продолжаем ориентироваться на диапазон в 62,50-63,50 рубль/доллар. Учитывая насыщенный новостной фон предстоящей недели, именно внешние драйверы могут привести к выходу пары из уже привычного диапазона», - прогнозирует Михаил Поддубский, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка.

Как поясняет Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс, внешний фон для рубля остается напряженным, и даже если доллар не покажет значимых успехов, валюта вряд ли сможет показать существенное укрепление до тех пор, пока санкционная тема не отойдет на задний план. В ближайшее время ожидается дальнейшая консолидация пары доллар/рубль в диапазоне 62,60-63,50 рубля.