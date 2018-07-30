Услуга представляется бесплатно и доступна для клиентов, сотрудничающих с операторами электронного документооборота «СКБ-Контур» (Контур. Диадок), «Калуга Астрал» и «Корус Консалтинг СНГ» (Сфера.Курьер). Новый сервис экономит клиентам время и повышает качество обслуживания – ранее счета-фактуры по комиссиям за услуги банка, облагаемым НДС, можно было получить только на бумаге, обратившись в отделение.

Чтобы начать получать счета-фактуры в электронном виде, клиенту достаточно направить письмо через интернет-банк с указанием оператора электронного документооборота. Банк формирует электронные счета-фактуры в соответствии с приказом Минфина 174н и подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью.

«Мы ценим время наших клиентов и понимаем, сколь трудоемок процесс ведения налогового учета. Так как основным документом для учета НДС является счет-фактура, то мы стремились упростить их получение нашими клиентами. В дальнейшем мы планируем расширить перечень поддерживаемых операторов электронного документооборота», — отметила Александра Гладун, директор операционно-сервисного обслуживания корпоративных клиентов Альфа-Банка.

Клиенты банка высоко оценили новый сервис. Альфа-Банк планирует до конца года перевести на электронный документооборот до 50% счетов-фактур по комиссиям за расчетно-кассовое обслуживание.