Руководитель направления продаж и развития партнерского канала «Ак Барс» Банка Екатерина Макеева отметила, что целью участия в выставке является налаживание партнерских отношений с крупными риэлторами по всей России по направлению ипотечного кредитования.

В программу конференции вошли мастер-классы от ведущих бизнес-тренеров, коучей и консультантов в области недвижимости. Среди форматов делового общения, представленных в рамках конференции, брифинги, Клуб брокеров коммерческой недвижимости, Клуб брокеров зарубежной недвижимости, игра-шоу «Битва крутых риэлторов» и другие.