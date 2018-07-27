Согласованные акции против повышения пенсионного возраста прошли в субботу, 28 июля в Москве и ряде крупных российских городов. Самой массовой стала акция на проспекте академика Сахарова в Москве.

По оценкам МВД, в центре столицы собралось около 6,5 тыс. человек. В свою очередь, в проекте «Белый счетчик» заявили, что на проспекте присутствовало 12 тыс. демонстрантов. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, выступивший на митинге, заявил, что на проспект вышли 50 тыс. человек.



Глава КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на митинге в Москве, сказал, что протестующие «в любом случае свалят реформу». По словам лидера коммунистов, народ понимает, «кто их обобрал и что делает эта власть». «Официально заявляем правительству: вы не примете эту реформу. Мы все сделаем, чтобы поднять страну и она сказала «нет», — подчеркнул Зюганов.

Протестные акции против пенсионной реформы прошли также в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Красноярске, Барнауле, Хабаровске, Новосибирске и Владимире. На них собралось от 600 до 2 тыс. человек.

Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, 19 июля прошел первое чтение в Госдуме. После его утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

Средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров, заверяют в правительстве. Принятие документа позволит с 2019 года обеспечить рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей.

Проект вызвал резко негативную реакцию в обществе, привел к протестам и снижению рейтингов президента и главы правительства РФ. 12 российских регионов публично отказались поддерживать реформу.

