Турция и Россия обсуждают возможность перехода к расчетам в электронных денежных средствах. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе визита в Йоханнесбург, где принял участие в X саммите БРИКС.



«Во время моей поездки [в Африку] расчеты в национальных валютах стали очень важной темой переговоров. Я обсуждал этот вопрос с лидером каждой страны, с которым проводил переговоры. Впрочем, с Китаем и Россией мы уже договорились. Главы наших центробанков, министры финансов эту тему также очень сосредоточенно прорабатывают. У нас с Россией даже есть мысли о переходе на электронные денежные средства. Об аналогичных мерах мы думаем и вместе с Индией», — приводит газета Hürriyet слова Эрдогана.

Президент Турции Тайип Эрдоган впервые предложил президенту России Владимиру Путину «заниматься торговлей в национальных валютах» в декабре 2016 года. Позднее эта тема не раз обсуждалась лидерами двух стран во время их встреч в России и Турции.